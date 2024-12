José Genoino defende que PT precisa realinhar com a esquerda

José Genoino, ex-presidente nacional do PT, afirmou que “está na hora” do partido realinhar com a esquerda e buscar novos debates com a população trabalhadora. “Temos uma liderança forte que é o presidente Lula, a pessoa que eu tenho muito respeito, e quando eu faço as minhas observações, as minhas críticas, é para ajudar, para contribuir com esse processo. Porque quando a esquerda perde a sua identidade, perde a sua radicalidade, quem ganha a presença é a extrema direita”, afirmou o ex-deputado nesta segunda-feira, 9, em entrevista à Rádio O POVO CBN.

“Estou empenhado nessa reflexão para atualizar a linha política do partido [...] fazer um debate de mudanças organizativas do partido, diminuir o peso da burocracia, dos mandatos parlamentares e fortalecer a militância social e a militância política, junto com a formação para a gente entender esse mundo que a gente quer mudar”, defendeu.