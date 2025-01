Assessor parlamentar é assassinado após suposta briga de trânsito no RJ

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes do quartel da Barra da Tijuca foram acionados às 3h da manhã . Ao chegar, Marcelo já estava morto.

O assessor parlamentar Marcelo dos Anjos Abitan da Silva, de 49 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo, 19, após uma suposta briga de trânsito na Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo testemunhas, ele estava a caminho do Hotel Wyndham, onde estava hospedado com a família desde o Réveillon.

O assessor parlamentar teria buzinado para um carro que estava na entrada da garagem do hotel, quando um homem saiu do veículo, atirou cinco vezes contra Marcelo e fugiu. As informações são da CNN.

Assessor parlamentar assassinado: Polícia Militar investiga autoria e motivação do crime

A Polícia Militar informou que foi até o local do crime, isolou a área e acionou a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso. O órgão informou que realiza diligências para apurar a autoria e motivação do crime.

Marcelo trabalhava para a vereadora carioca Vera Lins (PP). Em nota, ela afirma que o assessor era um “homem amigo” e de boa convivência com todos.