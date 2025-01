Após onda de críticas e desinformação, Receita recua de fiscalização do Pix

Jornalista no OPOVO

Secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, diz que a revogação da nova Instrução Normativa nº 2.219, que passou a valer no início do ano, busca evitar judicializações e amenizar onda de desinformação

As novas regras colocavam uma lupa sobre movimentações de Pix a partir de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas.

“Vamos revogar ato da Receita que mudou valores para monitoramento de movimentações financeiras. Pessoas inescrupulosas manipularam nos últimos dias o material e prejudicaram milhões de brasileiros. Pela continuidade do dano, vamos revogar esse ato. Um outro ato será anunciado e tramitará no Congresso”, afirmou Barreirinhas, durante coletiva em que aparece ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.