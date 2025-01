No Ceará, 38 famílias de candidatos eleitos são cortadas do Bolsa Família

Primeiro pagamento de 2025 do Bolsa Família será feito nesta próxima segunda-feira, 20 / Crédito: © Lyon Santos/ MDS

O Estado do Ceará teve 38 famílias de candidatos eleitos nas eleições de 2024 cortadas da lista de beneficiários do Bolsa Família e do Auxílio Gás. O número representa 3,17% do total de 1.199 mil beneficiários cortados em todo o Brasil. No Nordeste, foram 592 cancelamentos. Dessa forma, os cearenses representam aproximadamente 6,42% dos cancelamentos da região. A medida consta na edição desta sexta-feira, 17, do Diário Oficial da União e atende instrução normativa da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).



A decisão que exclui os familiares vigora enquanto correr o mandato do parente em função política. Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que possuem algum integrante eleito em 2024 também não poderão solicitar os benefícios. De acordo com o Governo Federal, as famílias afetadas já foram notificadas. De todos dos cortes do País, sete são de famílias de prefeitos, 19 de vice-prefeitos e 1.168 de vereadores que recebiam o Bolsa Família. Confira abaixo número de cortes por Região: Nordeste – 592

Sudeste – 300

Norte –167

Sul – 82

Centro-Oeste – 58 Confira abaixo número de cortes por estado: Minas Gerais – 229



Bahia – 156



Maranhão – 94



Paraíba – 80



Piauí – 79



Pará – 64



Pernambuco – 59



Tocantins – 57



São Paulo – 51



Rio Grande do Norte – 41



Ceará – 38



Rio Grande do Sul – 38



Goiás – 34



Paraná – 33



Sergipe – 25



Amazonas – 23



Alagoas – 20



Mato Grosso – 18



Espírito Santo – 13



Santa Catarina – 11



Amapá – 10



Acre – 8



Rio de Janeiro – 7



Mato Grosso do Sul – 6



Rondônia – 3



Roraima – 2



Distrito Federal – 0 Os membros reconhecidos como da mesma família são identificados no ato do cadastro nos programas. Para tal, são consideradas pessoas que residem no mesmo domicílio e compartilham renda e/ou despesas.

Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp O MDS destacou, em resposta à Agência Brasil, que o intuito dessa ação é “aprimorar a destinação dos recursos e assegurar a focalização do Programa, e não gerar economia, uma vez que os benefícios devem ser pagos a todos que atendam aos critérios de elegibilidade”. Os pagamentos do Bolsa Família iniciam nesta segunda-feira, 20. O benefício é dado a quem tem renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no CadÚnico. O POVO solicitou à Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República informações sobre os beneficiários do Ceará afetados pelos cortes. A demanda foi encaminhada ao MDS. A matéria será atualizada quando houver retorno.