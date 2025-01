O POVO News: Governo Lula revoga fiscalização do PIX; PGR é contra Bolsonaro na posse de Trump

Governo Lula revoga fiscalização do PIX / Crédito: O POVO News

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 16. Com a apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a programação aborda a revogação da fiscalização do PIX, anunciada pela Receita Federal nessa quarta-feira, 15. A medida revoga a Instrução Normativa nº 2.219, que estabeleceu novos critérios para a fiscalização de transações financeiras. O recuo ocorre em meio a uma onda de desinformação e críticas.

A programação traz, ainda, o parecer contra do procurador-geral da República, Paulo Gonet, à viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump. A cerimônia está marcada para o próximo 20 de janeiro.