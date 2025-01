Taxa do Lixo: o que a revogação muda para quem não pagou e está em débito

Refis terá validade até dia 30 de dezembro de 2025. Com valor fixo. As parcelas não podem ser inferiores a R$ 70

A revogação da Taxa do Lixo foi aprovada com duas emendas que versam sobre pessoas que estão inadimplentes com a cobrança. Os textos adicionais foram propostas por vereadores da base do governo municipal.

O programa terá validade até dia 30 de dezembro de 2025. Com valor fixo, as parcelas não podem ser inferiores a R$ 70.

IPTU

A emenda de número 21, por sua vez, assegura que o desconto no pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), em parcela única, previsto no Código Tributário do Município de Fortaleza, não seja comprometido por eventuais débitos referentes à Taxa do Lixo.

De acordo com justificativa da emenda, o intuito é garantir que tais pendências não impeçam o contribuinte de usufruir do benefício tributário.