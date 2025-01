Reajuste dos servidores federais será pago somente após aprovação do Orçamento de 2025

Reajuste custará R$ 16 bilhões, mas só poderá ser incluído na folha após a aprovação do Orçamento de 2025 no Congresso

Como o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) não foi votado em 2024, ficando para o início deste ano, o reajuste de servidores públicos em 2025 deve ficar para fevereiro, após aprovação no Congresso.

Sem a aprovação e sanção da LOA, o Poder Executivo fica com o orçamento engessado, podendo apenas realizar as despesas consideradas essenciais ou obrigatórias. Portanto, o pagamento só poderá ser incluído na folha após a aprovação do projeto. Para os servidores efetivos, o reajuste será retroativo a partir de janeiro 2025. Já para cargos em comissão, o reajuste será a partir de fevereiro.