INSS: aposentados e pensionistas terão reajuste de 4,77%; entenda

A medida foi publicada nesta segunda-feira, 13, no Diário Oficial da União (DOU), assim como o percentual de contribuição atualizado por faixa salarial . Veja mais abaixo como ficará o desconto no contracheque.

A partir de fevereiro deste ano, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , que ganham mais de um salário mínimo, terão um reajuste de 4,77%.

Segundo o INSS, atualmente 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional, dos quais 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social. Um total de 40,7 milhões de pessoas, cerca de 70% do total dos aposentados e pensionistas, ganham o salário mínimo, que subiu de R$ 1.412 para R$ 1.518.

Vale lembrar que a correção será paga integralmente aos segurados que já recebiam as aposentadorias e pensões do INSS acima de um salário mínimo em 1º de fevereiro de 2024. Quem começou após essa data, terá aumento proporcional ao número de meses em que o benefício foi pago.

Nesse sentido, o percentual foi menor do que para os que recebem benefícios de até um salário mínimo, visto que a política de valorização do piso nacional contempla o INPC até novembro e os 2,5% limitado pelo arcabouço fiscal.

Por mais um ano, os aposentados e pensionistas que ganham além do mínimo não terão aumento real (acima da inflação), recebendo o equivalente ao INPC do ano anterior.

Para quem recebe o salário mínimo, o pagamento das aposentadorias e pensões com reajuste vai de 27 de janeiro a 7 de fevereiro. O pagamento dos benefícios do INSS acima do mínimo com a correção de 4,77% vai de 3 a 7 de fevereiro.

Confira o percentual de contribuição a partir de janeiro

A correção de 4,77% também incidirá sobre a tabela do INSS, por meio da qual os trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada e de empresas estatais recolhem as contribuições mensais à Previdência Social. As alíquotas e as faixas de dedução vão incidir sobre as seguintes faixas:

Beneficiários do regime próprio de previdência social da União



Até R$ 1.518: 7,5%

De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88: 9%

De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83: 12%

De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41: 14%

De R$ 8.157,42 até R$ 13.969,49: 14,5%

De R$ 13.969,50 até R$ 27.938,95: 16,5%

De R$ 27.938,96 até R$ 54.480,97: 19%

Acima de R$ 54.480,97: 22%

Empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso



Até R$ 1.518: 7,5%

De 1.518,01 até 2.793,88: 9%

De 2.793,89 até 4.190,83: 12%

De 4.190,84 até 8.157,41: 14%

Entrevista com o governador do Ceará, Elmano de Freitas | O POVO News

Mais notícias de Economia