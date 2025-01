Após ocorrência com paredão de som, PM prende vereador sob posse de arma de fogo

Vereador Luiz Paupina (Agir) / Crédito: Reprodução/Instagram/Luiz Paupina

Luiz Paupina (Agir), vereador de Fortaleza foi preso pela Polícia Militar por porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado na madrugada deste sábado, 11, no bairro Coaçu. Ao O POVO, ele informou que possui todas as autorizações para atividade de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). A ocorrência iniciou por volta das 0h30min, quando os policiais identificaram a presença de um paredão de som ligado na rua Nelson Mandela, "em situação de perturbação ao sossego público". Cerca de 12 pessoas estavam realizando uma festa com bebidas alcoólicas e churrasco.

Conforme a PM, os agentes realizaram buscas pessoais e em três carros que estavam no local. Em um dos veículos, uma Hilux preta, "pertencente ao indivíduo que se apresentou como organizador da festa", foi encontrada uma pistola Taurus 838C, calibre .380, carregada com 15 munições, além de dois carregadores adicionais com 15 munições cada, totalizando 45 munições intactas, um porta-carregador e uma lanterna. Material encontrado na ocorrência Crédito: Divulgação/PM Luiz Paupina foi conduzido ao 34º Distrito Policial, onde pagou fiança e foi liberado. Em nota enviada ao O POVO, o vereador informou que apresentou o registro da arma, bem como a guia de trânsito. "Portanto, estava plenamente dentro da legalidade, e a situação já foi devidamente esclarecida", escreveu, citando Decreto 11.615/2023, que regulamenta tais atividades.

Procurada pelo O POVO, a direção estadual do Agir também se manifestou via nota assinada pelo presidente Carlos Kleber. "O partido está disposto a colaborar com as autoridades policiais e com o próprio parlamentar, no caso de assistência jurídica, pela sua condição de filiado. O Agir 36 ressalta que defende a paz social e o respeito aos limites legais, tendo como bandeira central a inclusão de todos". Leia na íntegra notas da PM, de Luiz Paupina e do Agir: PM "A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que, na madrugada deste sábado (11), durante patrulhamento de rotina no bairro Coaçu, em Fortaleza, conduziu à delegacia um indivíduo suspeito de porte ilegal de arma de fogo.

A ocorrência teve início por volta das 00h30, quando uma equipe policial identificou a presença de um paredão de som ligado na Rua Nelson Mandela, em situação de perturbação ao sossego público. No local, que apresentava sinais de festa com consumo de bebidas alcoólicas e churrasco, cerca de 12 pessoas estavam presentes. Durante a abordagem, os policiais realizaram buscas pessoais nos indivíduos e buscas veiculares em três carros. Em um dos veículos, uma Hilux preta, pertencente ao indivíduo que se apresentou como organizador da festa, foi encontrada uma pistola Taurus 838C, calibre .380, carregada com 15 munições, além de dois carregadores adicionais com 15 munições cada, totalizando 45 munições intactas, além de um porta-carregador e uma lanterna. O suspeito foi conduzido ao 34º Distrito Policial, onde a autoridade policial ratificou o entendimento e arbitrou fiança, que foi paga pelo indivíduo, resultando em sua liberação.

Assessoria de Comunicação da PMCE". Luiz Paupina "Gostaria de esclarecer aos fortalezenses, especialmente aos meus eleitores, que, na manhã deste sábado (11/01), fui abordado pela Polícia Militar em razão de uma arma (legalmente registrada) que estava em meu veículo, que estava devidamente fechado e estacionado. É importante destacar que sou atirador esportivo e possuo todas as autorizações necessárias para exercer as atividades de Colecionamento de Armas de Fogo, Tiro Desportivo e Caça (CAC), tendo inclusive apresentando além do registro da arma, a guia de trânsito.