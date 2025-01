Taxa do Lixo: Evandro sanciona lei para fim da cobrança

Evandro ao assinar a mensagem para fim da Taxa do Lixo, que foi entregue à Câmara / Crédito: Samuel Setubal

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), sancionou nesta sexta-feira, 10, um projeto de lei aprovado no dia anterior pela Câmara Municipal (CMFor) para acabar com a Taxa do Lixo em Fortaleza. A medida foi promessa da campanha de Evandro. O envio da mensagem ao Poder Legislativo foi o primeiro ato administrativo do prefeito depois que tomou posse, em 1° de janeiro.

O texto foi aprovado na Câmara com emendas que preveem refinanciamento para quem não pagou em anos anteriores e também que mantém o desconto a quem pagar o IPTU em cota-única, mesmo se estiver em débito com a Taxa do Lixo.

"Hoje é um dia histórico, acabamos de sancionar a revogação da Taxa do Lixo (...) Estamos honrando um compromisso que firmamos em campanha e que alguns duvidaram que cumpriríamos", disse o prefeito em coletiva de imprensa no Paço Municipal, nesta sexta-feira. Evandro agradeceu ao Legislativo pela celeridade na aprovação da mensagem. "Quero agradecer a todos e todas que recepcionaram, acolheram e votaram favoravelmente. Aqui está a representação dos 2,5 milhões de fortalezenses, representados pelos 43 vereadores. Quero agradecer todos no nome do presidente da Câmara, Leo Couto (PSB) e do meu líder, vereador Bruno Mesquita (PSD), por terem dialogado e mantido a interlocução com os demais. É um satisfação e alegria", reforçou o prefeito após assinar a revogação.