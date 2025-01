Quem são os vereadores que votaram pela criação da Taxa do Lixo e agora foram a favor da extinção

A extinção da Taxa do Lixo foi aprovada nesta quinta-feira, 9, pela Câmara Municipal de Fortaleza, por unanimidade. Bem diferente do dia 20 de dezembro de 2022, quando a cobrança foi aprovada em uma das votações mais difíceis no Poder Legislativo de Fortaleza em muito tempo. O placar naquela ocasião foi de 20 votos a 18 para criar a Taxa. Muitos dos vereadores que agora participaram da unanimidade pelo fim do tributo tinham sido favoráveis há pouco mais de dois anos. Inclusive o hoje líder do prefeito Evandro Leitão (PT), vereador Bruno Mesquita (PSD). Veja a diferença entre as votações.

Veja como votaram os vereadores

Os partidos são aqueles aos quais os vereadores estavam filiados na época