Lula comete gafe e diz que amantes são mais amadas que mulheres; Janja reprova

Durante discurso em evento que relembrou os dois anos do 8 de janeiro de 2023 , uma frase improvisada do presidente Lula (PT) parece não ter agradado a primeira-dama, Janja da Silva .

Mesmo com esse momento, o casal desceu de mãos dadas a rampa na direção da praça dos Três Poderes, logo que o evento terminou. No local, foi feito um "abraço à democracia".

A primeira-dama parece não ter gostado do improviso do marido, fazendo um não com a cabeça. Na sequência, Lula justificou-se afirmando: "Eu sou amante da democracia porque sei o valor dela".

Lula estava no evento no Palácio do Planalto com representantes de outros Poderes e lideranças da sociedade civil.

"É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido. Eu sou um amante da democracia, porque na maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pelo amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela", disse Lula.

Assista o discurso de Lula no evento