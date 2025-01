Lula pede 'defesa intransigente' da democracia no aniversário de ataque às sedes dos poderes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderou nesta quarta-feira (8) um ato em "defesa da democracia", dois anos após o ataque às sedes do poder em Brasília, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado por tentativa de golpe de Estado.

A cerimônia no Palácio do Planalto marcou a entrega de 21 obras restauradas após a devastação causada por apoiadores de Bolsonaro (2019-2022) que invadiram as sedes do Congresso e da Suprema Corte.