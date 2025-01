Dois cearenses estão entre os cinco deputados que deixaram o PL por pressão bolsonarista

Junior Mano afirmou que quando entrou no PL o partido não era de extrema-direita / Crédito: Divulgação

Ao menos cinco deputados federais mais inclinados ao centro saíram do Partido Liberal (PL) em 2024. Eles reclamam do posicionamento partidário alinhado à agenda bolsonarista e da oposição a qualquer pauta com origem em partidos de esquerda. Dois desses cinco parlamentares são os cearenses: Yuri do Paredão (MDB-CE) e Junior Mano (PSB-CE). Ao jornal Folha de S. Paulo, Yuri do Paredão disse que hoje está no partido MDB e que não opina sobre as outras legendas.

"Minha saída do PL aconteceu por defender o diálogo, o respeito às instituições e acreditar no governo Lula. Por fim, saliento, que tenho profundo respeito ao presidente Valdemar Costa Neto", afirmou.

Já o deputado Junior Mano foi expulso do partido após fazer campanha para o atual prefeito de Fortaleza Evandro Leitão (PT), que disputava as eleições municipais de 2024 contra o candidato bolsonarista do PL, André Fernandes. Seguida a expulsão, Junior Mano reafirmou seu apoio ao presidente do partido Valdemar Costa Neto e destacou que o líder da legenda foi obrigado a expulsá-lo por imposição de Bolsonaro. "Reconheço que as decisões que você está sendo obrigado a tomar não refletem seu verdadeiro desejo. Todos sabem que o ex-presidente Bolsonaro está no comando do partido e foi ele quem solicitou minha expulsão", diz na publicação.

Membros e ex-membros da sigla dizem que depois que Jair Bolsonaro e seus aliados se filiaram à legenda, em novembro de 2021, o partido ficou mais inclinado para a direita radical. Segundo o conjunto de críticos, a maioria dos integrantes do PL sustenta a agenda conservadora e direitista, enquanto a minoria, composta por 20 deputados, permanece inclinada ao centro. O deputado federal Samuel Viana (agora do Republicanos-MG) fala que sua saída do PL, no fim de 2023, resultou da pressão da direita “raiz”, como é chamada essa ala da direita conservadora.

De acordo com ele, a sua desfiliação se deu após meses de discussão interna e de avaliação até concluir que para seguir um posicionamento diferente era preciso se desfiliar. Para Samuel, a atitude que o fez deixar a legenda tem se expandido dentro do partido. "Ou você aceita o que diz o bolsonarismo ou você é considerado um ‘comunista do PL’", diz. Os que criticam o partido poupam o presidente do PL Valdemar Costa Neto e incubem a conduta aos deputados bolsonaristas.

"Os parlamentares da ala extremista não aceitavam que outros parlamentares tinham outro perfil. Queriam impor para votarem tudo contra [a esquerda]", relata Samuel à Folha de S. Paulo. "Isso gerou um conflito interno, então eu entendi que, para ter esse perfil moderado, eu teria que sair do partido." Atualmente, o PL tem 93 deputados federais. Em 2022 elegeu 99 parlamentares. As baixas ocorreram após a saída de cinco parlamentares e pela morte da vice-presidente do PL Mulher, Amália Barros. "Minha percepção é de que o partido continua com o viés do radicalismo, do extremismo, e quem está tomando esse viés são os parlamentares que estão ditando o tom", comenta.