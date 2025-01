Lula mantém sigilo de 100 anos em nível semelhante ao de Bolsonaro

Durante a campanha de 2022, o então candidato criticou o governo Bolsonaro e prometeu decretar o fim do sigilo de 100 anos. Entretanto, a gestão petista negou mais de 3 mil pedidos de Acesso à Informação

Ambos os governos justificam que as despesas presidenciais são confidenciais por uma questão de segurança. Porém, o argumento contradiz a promessa feita pelo petista, durante a campanha eleitoral de 2022, de decretar o fim da preservação de dados secretos por um século.

Após criticar Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha de 2022 por impor segredo secular aos dados solicitados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também manteve o sigilo de 100 anos a informações do governo no nível semelhante à gestão anterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesse sentido, cerca de 3.210 solicitações via Lei de Acesso à Informação (LAI) foram negadas sob a justificativa de serem informações pessoais, no período de 1° de janeiro de 2023 a 20 de dezembro de 2024, conforme apuração do portal O Globo.