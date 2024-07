Nunes nega que seu vice tenha pedido sigilo de 100 anos sobre processos disciplinares na PM

Apadrinhado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mello Araújo foi oficializado pelo partido como vice na chapa de Nunes, indicado pelo governador Tarcísio de Freitas, esse sim responsável por administração a segurança pública do Estado de São Paulo. O partido do prefeito, MDB, ainda precisa aceitar oficialmente a indicação, em evento marcado para o dia 3. O PL é o primeiro partido a oficializar apoio ao atual chefe do Executivo.

Ainda falando dos feitos de seu vice, desta vez a frente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), Nunes aproveitou a fala aos jornalistas para cutucar o adversário na corrida eleitoral, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP).

O prefeito foi questionado sobre a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Mello, durante a convenção partidária do PSOL, em que afirmou, não nominalmente, que o coronel foi um "ditador" na Ceagesp. Nunes "lamentou" a declaração do presidente, e defendeu o colega de chapa dizendo que ele combateu a prática de "rachadinha" no órgão.

"Tem candidatos aqui que são 'passador de pano' para 'rachadinha', o Mello é anti-rachadinha, ele acabou com a rachadinha lá na Ceagesp", em referência ao deputado federal, que foi relator da representação do PL contra André Janones (Avante-MG), e em junho pediu o arquivamento do caso que investiga a prática de "rachadinha" pelo colega parlamentar.