Ranking dos prefeitos: Sarto termina mandato como 22º colocado entre 26 prefeitos

Instituto AtlasIntel realizou pesquisa nacional e publicou ranking com 26 prefeitos das capitais brasileiras

O mais bem avaliado do ranking é Dr. Furlan (MDB), prefeito reeleito de Macapá/AP, com 87% de aprovação, 9% de desaprovação e 4% que não souberam responder.

O instituto AtlasIntel divulgou o ranking de avaliação dos prefeitos das 26 capitais brasileiras ao final dos mandatos que se encerraram em 2024. O agora ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), chegou ao fim dos quatro anos de administração com a 22ª avaliação entre os gestores de capitais. A AtlasIntel ouviu 67.446 pessoas adultas no Brasil entre 20 de novembro e 15 de dezembro de 2024.

Na sequência apareceram quatro prefeitos do Nordeste: JHC (PL), de Maceió/AL (85% de aprovação), Bruno Reis (União Brasil), de Salvador/BA (79%), João Campos (PSB), do Recife/PE (78%), e Eduardo Braide (PSD), de São Luís/MA (77%).

Avaliação setorial do prefeito Sarto no fim de 2024 Crédito: AtlasIntel

O agora ex-prefeito da Capital aparece com 20% de aprovação na pesquisa, enquanto 70% responderam que desaprovavam a gestão do pedetista. Outros 10% não souberam responder.

Apenas quatro outros prefeitos tiveram aprovação menor do que o então prefeito de Fortaleza. Em último, apareceu Dr. Pessoa (Teresina), com 4% de aprovação, empatado com Rogério Cruz (Goiânia). Ambos tentaram e não conseguiram se reeleger.

Também obteve insucesso na eleição de outubro passado o então prefeito de Belém/PA, próximo da lista, com 13% de aprovação, mesma porcentagem de Emanuel Pinheiro (Cuiabá), fechando a lista dos mais mal avaliados.