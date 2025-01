Ex-vereadora de SP volta atrás e diz que vai doar privada e pia para a Câmara

A ex-vereadora Janaína Lima (PP) retirou o vaso sanitário e a pia do banheiro de gabinete da Câmara de São Paulo. O ex-BBB Adrilles (União) debochou: "vamos usar penico comunitário". / Crédito: Mortagem/g1/Rede Câmara

A ex-vereadora Janaína Lima (PP) recuou e decidiu doar a privada e a pia que havia retirado do gabinete para a Câmara Municipal de São Paulo. Segundo a ex-vereadora, o material foi comprado com os seus próprios recursos e instalado na sala 607, na Casa, durante o seu mandato, terminado no dia 31 de dezembro. Ela não conseguiu se reeleger. "Oi pessoal, entreguei o gabinete respeitando toda a legislação estabelecida da Câmara Municipal de São Paulo, a legislação interna, entregando com todos os equipamentos públicos que recebi. Por orientação do Jurídico, equipamentos instalados com recursos próprios foram retirados. No entanto, por uma decisão pessoal, esses equipamentos estão sendo doados agora para a Câmara Municipal decidir o melhor destino", comunicou Janaína.

Em nota, Janaína Lima disse que fez uma série de reformas estruturais, pagas com o dinheiro dela, para construir um banheiro no gabinete que ocupava, porque não havia um no local quando assumiu seu mandato político há oito anos. E, por isso, ela defende que devia e tinha o direito de levar as peças embora.

Janaína também argumentou que fez a retirada do material porque “a parte hidráulica da Câmara é muito sensível” e que o vaso sanitário removido do gabinete 607 “foi para descarte ou para alguém que precisa”. "Obviamente nem eu nem meus assessores precisamos de privada. (...) Infelizmente, essa privada, que não acompanhei essa reforma, está no descarte ou na casa de quem precisa", falou. Além disso, ela afirmou que, ao longo de oito anos na condição de vereadora, economizou R$ 9 milhões de dinheiro da Câmara, dos recursos indenizatórios e verbas do gabinete.

“É um desrespeito tentar colocar esse deboche dentro da carreira e da vida pública de quem, de fato, tem compromisso com a vida da população, de quem tem entregas reais para fazer. É lamentável esse tipo de coisa. Então, Janaína, por quê foram retirado esses itens? Porque os assessores, ao consultarem o advogado, entenderam que era importante a retirada de todos os equipamentos da parte hidráulica. Porque a parte hidráulica da Câmara é uma coisa sensível”, completou. Janaína também comunicou que embora tenha retirado o vaso sanitário e a pia do banheiro do gabinete, outros itens da reforma, que ela alega ter feito, foram deixados no local. O gabinete 607 agora será ocupado pelo recém-empossado vereador e ex-BBB Adrilles Jorge (União Brasil). Ele tomou posse na última quarta-feira, 1°. “Todos os outros itens da reforma, que ao longo dos oito anos fomos fazendo, transformamos o nosso gabinete num coworking com apoio de muitas pessoas. O vidro anti-acústico, todo o teto, todos os trilhos com luminárias. A instalação elétrica moderna, de forma industrial, as bancadas em torno das colunas, tudo ficou. Pisos, azulejos, pinturas. Coisas muito mais estruturantes e muito mais caras do que esses itens”, disse Janaína.

De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Janaína gastou cerca de R$ 1,35 milhão na sua campanha eleitoral para tentar a reeleição do cargo em São Paulo, e sua dívida de campanha equivale a R$ 161.668,84. A ex-vereadora Janaína Lima (PP) gastou cerca de R$ 1,35 milhão na sua campanha eleitoral para tentar reeleição em São Paulo, segundo o TSE. Crédito: TSE O sucessor de gabinete O recém empossado vereador e ex-BBB Adrilles Jorge, foi sorteado para o gabinete 607, do 6º andar da Câmara Municipal de São Paulo, antes ocupado pela ex-vereadora Janaina Lima, que não se reelegeu.