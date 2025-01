Ex-vereadora de SP leva privada de gabinete e sucessor debocha: "Vamos usar um penico"

A ex-vereadora Janaína Lima (PP) retirou o vaso sanitário e a pia do banheiro de gabinete da Câmara de São Paulo. O ex-BBB Adrilles (União) debochou: "vamos usar penico comunitário". / Crédito: Mortagem/g1/Rede Câmara

Após a posse para o cargo de vereador de São Paulo, o ex-BBB Adrilles Jorge (União Brasil) foi sorteado para ocupar um gabinete cujo banheiro está sem pia e sem vaso sanitário. A situação veio à tona nesta quarta-feira, 1°, no primeiro dia de mandato da nova Legislatura. Adrilles vai ocupar o gabinete 607, do 6º andar da Câmara Municipal de São Paulo, antes ocupado pela ex-vereadora Janaina Lima (PP), que não se reelegeu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Visitei o gabinete, achei a arquitetura genial. Mas ela tirou tudo. Foi tirado inclusive o vaso e a pia. Ela não disse (que ia retirar). E é uma coisa que nem ela ia dizer, nem eu ia perguntar”, disse Adrilles.

Ao portal g1, Janaina afirmou que quando assumiu o cargo de vereadora, inicialmente pelo partido Novo - do qual foi expulsa -, não havia banheiro interno no gabinete. Então ela fez reformas estruturais pagas com o próprio dinheiro e, por isso, teria o direito de retirar os objetos. Câmeras da Câmara Municipal de SP flagraram o momento em que foi levado o vaso sanitário do banheiro do gabinete. Crédito: Reprodução/Rede Câmara "É nosso dever devolver o gabinete como o recebemos, assegurando que todo o patrimônio público permaneça devidamente registrado e intacto. Nesse sentido, seguindo a orientação da própria Câmara, que determina que os itens não pertencentes ao patrimônio devem ser retirados, assim foi feito”, afirmou a ex-vereadora.

Apesar da justificativa de Janaina, Adrilles Jorge ironicamente comentou que sua equipe vai “usar um penico comunitário” até resolver a situação. O ex-BBB também falou que levará o caso à presidência da Casa para saber se há possibilidade de a Câmara instalar uma privada e uma pia no banheiro do gabinete. “Acho que é uma punição para mim, que sou conservador liberal, ser obrigado a usar o banheiro coletivo. Mas tudo bem. Tendo alguma maneira de a minha equipe se aliviar ali perto, está tranquilo. Um trabalho conjunto para estabelecer uma ação de afirmação de uma força maior para que a gente tenha um trabalho mais efetivo”, disse.

Acerca da situação, o presidente eleito da Câmara, Ricardo Teixeira (União Brasil), comentou que nunca havia acontecido nada semelhante no Legislativo de São Paulo e que a nova Mesa Diretora irá averiguar o que fazer. Janaína Lima defendeu o seu direito de levar seus pertences e o “dever de devolver o gabinete como havia recebido”. Ela justifica que a pia e o vaso sanitário foram adquiridos com o próprio dinheiro e que ela tem o “compromisso com a ética e a responsabilidade no uso dos bens públicos”. Confira a nota de Janaína Lima na íntegra: "É nosso dever devolver o gabinete como o recebemos, assegurando que todo o patrimônio público permaneça devidamente registrado e intacto. Nesse sentido, seguindo a orientação da própria Câmara que determina que os itens não pertencentes ao patrimônio devem ser retirados, assim foi feito. Todos os itens retirados do gabinete foram aqueles adquiridos exclusivamente com recursos próprios e que, portanto, não integram o patrimônio da Câmara Municipal, respeitando o critério orientado quando recebi o gabinete.