Ao menos 25 prefeitos não tomaram posse: 3 morreram, 1 foi preso e 21 barrados pela Justiça

Braguinha (PSB), prefeito reeleito de Santa Quitéria, foi preso horas antes da posse. / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em ao menos 25 municípios brasileiros, os prefeitos não tomaram posse no último dia 1º de janeiro. A maioria - 22 do total - foi barrada pela Justiça Eleitoral, sendo que um deles foi preso e outro está foragido. Outros três morreram antes que chegar ao poder. As mortes foram por causas naturais, em Arroio dos Ratos-RS, Augusto Pestana-RS e Cabreúva-SP. Nessas três situações, os vice-prefeitos tomaram posse. As informações são do levantamento do portal g1, que mapeou a situação de todos os 5.569 municípios brasileiros.

No Ceará, poucos dias antes da posse, se acumulavam pedidos de cassação de prefeitos eleitos que ainda não estavam à frente dos respectivos Executivos municipais. Em municípios como Aracati, Canindé, Choró, Ipu, Limoeiro do Norte, Quixeré e Barroquinha, os prefeitos eleitos foram alvos de ações do Ministério Público por diferentes motivos.