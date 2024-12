Maria Elizabeth Rocha é a 1ª mulher eleita para presidir o STM

Maria Elizabeth Rocha é ministra do STM desde 2007 e é a 1ª mulher eleita para presidir a Corte. / Crédito: Reprodução/Superior Tribunal Militar

Os ministros do Superior Tribunal Militar (STM) elegeram pela primeira vez na história uma mulher para a presidência da Corte. Maria Elizabeth Rocha foi eleita nesta quinta, 5, para presidir o STM no biênio 2025-2027. Elizabeth é ministra do STM desde 2007. Na ocasião em que tomou posse como ministra do Tribunal Militar, ela havia sido a primeira mulher a integrar o STM - a corte mais antiga do Brasil, fundada em 1808.

Ela assumirá a presidência antes ocupada pelo brigadeiro da Aeronáutica, o ministro Francisco Joseli Parente Camelo, que foi eleito na mesma votação como vice-presidente do STM. A posse de ambos os eleitos está prevista para março de 2025.

Ela foi uma das mais cotadas para a sucessão da então ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, com fim do seu mandato em 2023. Naquele momento, Elizabeth Rocha havia pressionado o presidente Lula (PT) para que ele nomeasse uma mulher para o cargo, uma vez que o STF é majoritariamente composto por homens. Porém, Lula escolheu Flávio Dino para a vaga antes ocupada pela ministra Rosa Weber. Hoje, a ministra Cármen Lúcia é a única mulher entre os 11 membros do STF.