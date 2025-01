Acilon se despede da Prefeitura e projeta Eusébio entre 10 maiores municípios do Ceará

Ex-prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, na transmissão do cargo para Dr. Júnior / Crédito: Samuel Setubal

O agora ex-prefeito e novo secretário da Educação do Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), projetou que o Município deve figurar em breve entre os dez mais populosos do Ceará, a permanecer o ritmo atual de crescimento registrado, o que deve impor novos desafios à gestão pública municipal. Acilon foi prefeito por quatro mandatos. Na quarta-feira, 1º, ele transmitiu o cargo ao sobrinho, Dr. Júnior (PRD). Acilon será secretário da Educação de Eusébio. "Temos a cidade preparada em todos os seus setores: educação, saúde, desenvolvimento social e econômico, já prontas para o futuro. Trabalhamos aqui, na educação e na saúde, já gerando vagas para os próximos quatro anos. Nosso objetivo é trabalhar sempre à frente. Desta maneira, não seremos surpreendidos pelo aumento populacional em nosso município, que chega a um crescimento de 5% ao ano", afirmou.

Segundo o Censo de 2022, Eusébio é o 15º maior município do Ceará em população, com 80.304 habitantes. O 10º mais populoso atualmente é Quixadá, com 88.483.

"No setor de educação, queremos continuar com o número de escolas que atendam a essa demanda. Temos a necessidade de abrir trinta novas salas de aula por ano, e vamos fazer esse crescimento para estar preparados tanto para as novas pessoas que chegam à cidade quanto para a população que migra da escola privada para a pública", disse Acilon. Futuro partido Ele também comentou sobre sua situação partidária, desde a saída do PL, no segundo turno das eleições 2024. "O meu interesse é fazer o Eusébio crescer, fazer o Ceará crescer, e, se alguém no Brasil me pedir opinião, também darei a minha opinião para o País", desconversou num primeiro momento.