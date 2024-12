Crato: prefeito eleito defende nome de Zé Ailton para o secretariado de Elmano

Prefeito eleito também destacou o foco no atendimento de saúde e a universalização da rede de ensino integral do município

“Se o governador Elmano o convidar, tenho certeza que estará muito bem acompanhado e o povo do Ceará ganharia muito com isso”, defendeu Barreto em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta terça-feira, 17.

O prefeito eleito do Crato, André Barreto (PT), defendeu o nome de Zé Ailton Brasil (PT), atual prefeito do município, para compor o secretariado no governo Elmano de Freitas (PT).

O atual prefeito deve retornar para o seu cargo na Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) e pretende lançar candidatura para deputado em 2026, mas Barreto especula envolvimento de Zé Ailton na política no próximo ano.

“Porque a reforma administrativa que nós protocolamos na Câmara Municipal já foi nesse sentido, a gente poder atender a essas demandas que são importantes para melhorar a vida das pessoas. Então, são as prioridades importantes na área da saúde, e eu assumir esse compromisso”, disse o futuro gestor do Crato.

Falando sobre as prioridades ao assumir o mandato, o prefeito eleito citou a saúde e destacou a importância da reforma administrativa que a atual gestão aprovou na Câmara Municipal do Crato.

Para educação, o gestor eleito disse que a prioridade será a universalização do ensino em tempo integral no município durante a sua gestão. “Estaremos trabalhando com afinco para que a gente possa alcançar o objetivo de nesses próximos quatro anos universalizar o ensino em tempo integral para as turmas do ensino fundamental do nosso município”, destacou ele.

Apesar da necessidade de universalização do ensino em tempo integral, Barreto elogiou a gestão do atual prefeito. “Nós avançamos muito na educação nesses últimos oito anos sob a liderança do prefeito Zé Ailton, mas temos muito ainda que avançar não só na educação, mas em todas as áreas da gestão”, completou ele.