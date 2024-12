Cid diz que Ivo é "o melhor prefeito da história de Sobral"

Em evento em Sobral, o senador cearense, que já foi prefeito de Sobral, afirmou que estará "cada vez mais perto" do município para evitar "que as conquistas sejam perdidas"

O senador Cid Gomes (PSB) afirma que estará “cada vez mais perto de Sobral” para “não deixar que as conquistas obtidas sejam perdidas”. As falas ocorreram em uma publicação no Instagram na manhã desta segunda-feira, 30, sobre a entrega de novos equipamentos em Sobral, município a 233 km de Fortaleza.

Cid também comentou que o seu irmão, Ivo Gomes (PSB), é “o melhor prefeito da história de Sobral” e que “deixará saudades”. O ex-governador também comandou por duas vezes a cidade da região Norte do estado (1997-2005), iniciando uma hegemonia que chegou ao fim nas eleições de 2024, com o vitória do deputado estadual Oscar Rodrigues (União Brasil).