Governadores do Nordeste apoiam decreto federal que limita uso de armas de fogo por polícias

Os governadores do Nordeste divulgaram uma nota oficial, publicada neste domingo, 29, em que expressam apoio ao decreto 12.432/2024, do Governo Federal, que reforça diretrizes internacionais sobre o uso diferenciado da força pelas forças de segurança. Entre as medidas previstas, o uso de armas de fogo apenas como último recursos pelos agentes de segurança pública. O texto é assinado por todos os governadores dos estados nordestinos, afirmando que a medida está alinhada às práticas já adotadas na região, que priorizam o uso da força letal como último recurso, apenas em situações de legítima defesa para proteger vidas.

A nota enfatiza também que o decreto não interfere na autonomia dos estados nem nas normativas vigentes, mas fortalece princípios de prudência e equilíbrio nas ações policiais. Além disso, destaca investimentos contínuos na modernização das práticas operacionais, incluindo o uso de tecnologias, técnicas menos letais e inteligência, visando maior eficiência e segurança para agentes e sociedade.

Os governadores também ressaltaram o compromisso com a transparência, afirmando que todas as mortes em confrontos policiais são rigorosamente investigadas, e que agentes envolvidos em ações ilegais são responsabilizados. Iniciativas como o programa Escuta SUSP, que oferece suporte psicológico aos profissionais de segurança, foram destacadas como parte de uma estratégia para valorizar a integridade física e emocional dos agentes. O Consórcio Nordeste reafirmou ainda a centralidade da preservação da vida em suas políticas de segurança pública, comprometendo-se com uma abordagem mais moderna, eficiente e humana. Confira abaixo a nota na íntegra:

NOTA OFICIAL DOS GOVERNADORES DO NORDESTE 1. Os governadores dos Estados do Nordeste reafirmam o compromisso com o aprimoramento contínuo da segurança pública, pautado no profissionalismo, na transparência e na confiança da sociedade. As Forças Policiais e de Bombeiros que atuam na região têm sido fortalecidas por meio de investimentos em formação, capacitação contínua e modernização de suas práticas operacionais.

2. A orientação nas nossas forças de segurança é clara: o uso da força letal deve ser reservado como último recurso, exclusivamente em situações de legítima defesa, para proteger vidas — sejam de profissionais ou de terceiros. Essa diretriz, já consolidada na prática das nossas corporações, está plenamente alinhada ao Decreto do Governo Federal, que reforça princípios internacionais sobre o Uso Diferenciado da Força, adotados pelas mais avançadas organizações

policiais ao redor do mundo.

3. É importante destacar que o Decreto 12.432/2024 não altera a autonomia dos Estados nem as normativas já estabelecidas. Ao contrário, ele reafirma a centralidade da prudência, do equilíbrio e do bom senso no exercício da atividade policial. Além disso, sublinha a necessidade de constante modernização das técnicas de atuação, promovendo mais segurança tanto para os profissionais quanto para a sociedade, sempre com a preservação da vida como prioridade absoluta.

4. Os avanços também incluem investimentos estratégicos em inteligência, tecnologia e no uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, que ampliam a eficiência das operações, minimizam efeitos colaterais e fortalecem a confiança da população.

5. Adicionalmente, iniciativas como o Escuta SUSP, em parceria com o Governo Federal, têm garantido suporte psicológico aos agentes de segurança, reconhecendo os desafios enfrentados no combate ao crime organizado e valorizando sua integridade física e emocional.

6. Por fim, reiteramos que todas as mortes decorrentes de confrontos com agentes de segurança pública são rigorosamente investigadas, assegurando transparência e justiça. Tanto em casos de legítima defesa quanto em ações consideradas ilegais, os profissionais envolvidos são submetidos a apurações criteriosas e responsabilizados conforme a lei. O Consórcio Nordeste reafirma que não há qualquer prejuízo à autonomia dos Estados. Seguimos plenamente comprometidos com uma política de segurança pública mais moderna, eficiente e humana, onde a proteção da vida é o eixo central de todas as nossas ações. Nordeste do Brasil, 29 de dezembro de 2024.