Eusébio: saiba como será a cerimônia de posse do prefeito eleito

A cerimônia de posse do prefeito eleito do Eusébio, Dr. Junior (PRD), e da futura vice-prefeita Tamara Holanda (DC), ocorrerá no dia 1° de janeiro de 2025, na Câmara Municipal da Cidade.

Além da posse do novo prefeito do município, os vereadores eleitos também serão empossados no mesmo dia. A solenidade iniciará com a posse dos futuros parlamentares, às 16 horas.