Alta do dólar e especulação financeira: José Guimarães defende economia brasileira e celebra aprovação do pacote fiscal

JOSÉ Guimarães é líder do governo Lula na Câmara / Crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o deputado federal José Guimarães (PT-CE) rebateu críticas sobre a alta do dólar e atribuiu o movimento a especulações financeiras motivadas por interesses de rentistas. Ao mesmo tempo, destacou o desempenho positivo da economia brasileira e os avanços legislativos, como a aprovação do pacote fiscal e da reforma tributária, como fatores que reforçam a estabilidade econômica do país. Crescimento econômico e alta do dólar

Guimarães começou a entrevista citando os números robustos da economia brasileira. "Estamos registrando o maior crescimento econômico dos últimos dois anos. Em 2023, a projeção inicial era de 1,7%, mas já alcançamos cerca de 3,5%. Temos a menor taxa de desemprego da história e uma massa salarial recorde. Estamos próximos do pleno emprego", afirmou.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sobre a recente alta do dólar, o deputado acusou especuladores financeiros de criar um cenário artificial de instabilidade. "O que vemos são rentistas especulando para manter altas taxas de juros. Mas o país está com inflação controlada, dentro da meta, e sem risco de descontrole fiscal. Essas movimentações só servem aos interesses da Faria Lima, que quer lucrar sem produzir", criticou.