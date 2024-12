O POVO News: Lula tem 35% de aprovação e 34% de reprovação; Congresso foca em pauta econômica

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 17, e traz as principais informações do dia. Entre os assuntos, a avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao fim do segundo ano de mandato, a gestão é considerada ótima ou boa por 35%, contra 34% que avaliam como ruim ou péssima. Outros 29% veem a gestão como regular.

A pesquisa foi divulgada nesta terça pelo Instituto Datafolha, com o levantamento tendo sido coletado presencialmente em 12 e 13 de dezembro. 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 113 cidades foram ouvidas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

É tema também a última semana no Congresso Nacional. O foco tem sido a pauta econômica com a corrida para votação do pacote de corte de gastos apresentado pelo Governo Lula. O projeto estima cortes de R$ 70 bilhões em dois anos. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) também deve ser votado.

A votação influenciou ainda no valor do dólar. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que o pacote de corte de gastos e a regulamentação da reforma tributária serão votados ainda nesta terça. O Banco Central precisou atuar duas vezes no mercado cambial.

Serviço

Quando: Segunda a sexta, às 8 horas e às 18 horas