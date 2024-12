Novo Código Eleitoral prevê 20% de vagas no Legislativo para mulheres; entenda

Legislativos dos municípios brasileiros têm, em média, 16% das vagas ocupadas por mulheres, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). / Crédito: Vinícius Loures/Câmara dos Deputados

O relator do novo Código Eleitoral, senador Marcelo Castro (MDB-PI), protocolou o terceiro relatório da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na última sexta-feira, 13. Para o novo projeto de lei complementar (PLP 112/21), o relator inseriu no texto a reserva de 20% das cadeiras do Legislativo para as mulheres. A proposta ainda aguarda a votação na CCJ, e caso seja aprovada, ainda deverá passar pelo Plenário. Embora o texto tenha sido apresentado, é esperado que a votação só ocorra a partir do primeiro semestre do próximo ano, devido ao calendário apertado durante a última semana de trabalhos do ano.

Votar essa pauta neste ano era intenção anterior do presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Porém, o Congresso tem focado em pautas econômicas e fiscais, como o pacote de corte de gastos e o orçamento de 2025.

Por isso, o relatório destaca que a reserva de 20% das cadeiras do Legislativo para as mulheres “trará impactos significativos”. “A reserva de cadeiras nas Casas Legislativas preenchidas pelo sistema proporcional é a única solução capaz de viabilizar efetivamente a ampliação da participação feminina na política”, defende Marcelo Castro. Como funcionará a reserva? Se a proposta for aprovada, a reserva para mulheres será implantada na primeira eleição - e deverá valer por 20 anos - após a sanção do novo Código Eleitoral.

O código determina que o preenchimento do percentual feminino deverá ocorrer por meio da substituição do candidato masculino. Com isso, pelo critério das médias, o homem que conseguir a última vaga será substituído pela candidata mais votada do mesmo partido. Não haverá substituição caso a candidata não alcance a votação igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, assim o partido perde a vaga. Se a porcentagem mínima não for atingida, o processo de substituição será repetido. O texto indica que caso, ainda assim, os 20% não sejam atingidos, haverá a necessidade de realização de uma nova votação. O projeto determina que os partidos que obtiverem o percentual mínimo de 20% de mulheres eleitas em relação ao total de eleitos não passarão pelas medidas de substituição e perda de vaga. Para o relator, isso representa que as legendas demonstraram o “seu comprometimento com a promoção da participação feminina na política”.