Maioria das mulheres eleitas prefeitas em 2024 é de direita ou centro

Das 728 mulheres eleitas como prefeitas nas eleições municipais de 2024, 82,5% representam partidos de direita ou centro. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) lidera com o maior número de escolhidas. São 130. O Partido Social Democrático (PSD) conseguiu eleger 104, e o Progressistas (PP), 89.

No segundo turno, 15 mulheres disputaram a cadeira de prefeito em 13 municípios. Delas, só cinco conquistaram o pleito: Adriane Lopes (PP), em Campo Grande (MT), com 51,45%; Elizabeth Schmidt (União Brasil), em Ponta Grossa (PR), com 53,72%; Emilia Correa (PL), em Aracaju (SE), com 57,46%; Elisa Araújo (PSD), em Uberaba (MG), com 55,60%; e Mirella (PSD), em Olinda (PE), com 51,38%. Nenhuma candidata de esquerda foi eleita nesta etapa do pleito.

A maioria das escolhidas entre os dois turnos representa partidos de direita ou centro-direita, com 348 nomes mais votados no primeiro turno, 47,9% no total. Em seguida vem os partidos de "centrão", com 251 de gestoras. As prefeitas de esquerda e centro-esquerda são 129.