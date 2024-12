Tribunal de Contas do Ceará: saiba o que é e como funciona

Onélia Santana, a esposa do ministro da Educação, Camilo Santana (PT) irá ocupar uma cadeira do TCE-CE. / Crédito: Matheus Souza/O POVO

O Tribunal de Contas é o órgão responsável pela fiscalização de despesas e receitas públicas, com a competência de controlar, orientar e acompanhar a aplicação dos recursos orçamentários, e quando preciso, instaurar tomadas de contas especiais. Embora seja um tribunal, o órgão não julga, ele repassa a análise para votação no Poder Legislativo. A ideia de criar uma entidade para auxiliar o Poder Legislativo, exercendo o papel de orientação para os gestores dos três poderes por meio de auditorias e possíveis consultas que as gestões viessem a fazer. O Poder Legislativo exerce o papel político, na elaboração de leis, nas atuações de caráter administrativo do próprio Poder.

O exercício fiscalizador do TCE envolve a detecção dos indícios de irregularidade, em seguida o órgão público orienta e se posiciona. Por conseguinte, em função da gravidade dos fatos, se for o caso, o tribunal pode instaurar a tomada de contas especiais - quando são encaminhadas as conclusões finais para o devido processo legal.

Isso é válido para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), nos estados em que eles existem, para os Tribunais de Contas dos Estados (TCE) e do Distrito Federal. E, no âmbito federal, é válido para o Tribunal de Contas da União (TCU). Embora o Tribunal de Contas auxilie o Poder Legislativo, ele é um órgão autônomo e independente, porque fiscaliza as contas governamentais sem se subordinar a qualquer poder. Afinal, seria incompatível o controle fiscal de um poder ao qual fosse subordinado. Nesse sentido, o Tribunal de Contas é um órgão externo porque não pertence à estrutura de poder no qual realiza o controle.

O Tribunal de Contas foi criado a partir da iniciativa do então ministro da Fazenda Rui Barbosa, por meio do Decreto nº 966-A, de 7 de novembro de 1890. A adição do termo “da União” só foi feita na Constituição de 1967. A importância de um tribunal de contas A gestão do Tribunal de Contas não é necessária apenas para punir e sancionar, antes da sanção, ele exerce um papel muito importante: a orientação, a prevenção e o assessoramento. O intuito é evitar que haja desperdício, ineficácia, paralisação de obras e má administração dos cofres públicos. Pode ocorrer paralisação de obras em casos de direcionamento na licitação, superfaturamento e sobrepreço.

Nesse sentido, o TCE tem que atuar com caráter sancionador: deve imputar débito, aplicar multa, nota de improbidade administrativa e observar a inidoneidade de empresas. Além disso, tem que promover o esclarecimento às gestões e assessoria devidas Para auditar uma obra, vários fatores são levados em consideração, visto que o TCU não consegue ter um auditor para cada obra do país. É levado em conta se as obras são de risco, a materialidade, se são de programas sociais, onde destinaram mais recursos, quais têm mais repercussão e abrangência, em geral, essas merecem mais atenção. Assim, os próprios órgãos determinam os eixos para os quais vão integrar as auditorias daquele ano.

A composição atual do Tribunal Contas Estado do Ceará O TCE-CE é composto por sete conselheiros, e suas sessões plenárias são coordenadas por um presidente, e, na ausência deste, um vice-presidente dirige, seguido pelo conselheiro mais velho. Conforme a Constituição Estadual, os conselheiros são escolhidos por indicações de no mínimo nove deputados e quatro indicações do governador do Estado, os quais são empossados em sessão especial do Tribunal Pleno. Para a indicação os nomeados devem atender os critérios de idade entre 35 e 65 anos, reputação ilibada e notório conhecimento técnico.