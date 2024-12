Lula aparece pela 1ª vez após cirurgia andando em hospital: "Firme e forte"; veja vídeo

Lula aparece andando pela primeira vez após procedimentos / Crédito: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu em vídeo nesta sexta-feira, 13, andando pelos corredores do hospital onde foi submetido a procedimentos para drenar um hematoma na cabeça decorrente da queda que sofreu em outubro. O chefe do Executivo, conforme o vídeo, está lúcido e se já se comunica normalmente, como já apontava último boletim médico. "Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha (primeira-dama Janja da Silva) me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião responsável pelo meu procedimento", escreveu a conta do presidente nas redes sociais.

"Conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira", ressaltou ainda. A mensagem do presidente afirma ainda que "2025 está chegando e temos muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo". Ele agradeceu o carinho do público e pela dedicação da equipe médica. "O amor que recebo me mantém sempre pronto para seguir!", finalizou o texto.

Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência na última de terça-feira, 10, para drenar um hematoma na cabeça, decorrente de uma queda que sofreu em outubro. Médico pessoal do presidente, Roberto Kalil garantiu que não houve novo sangramento após a drenagem, e que o procedimento realizado o novo nesta quinta-feira, 12, foi de caráter preventivo. Os médicos já tinham afirmado que o exame neurológico de Lula está normal. "Em nenhum momento ele teve nenhuma lesão cerebral", disse Kalil, ao explicar que o presidente já estava "conversando, comendo e andando pra lá e pra cá". Mesmo em recuperação após dois procedimentos cirúrgicos seguidos, Lula continua a exercer suas funções presidenciais de forma digital, assinando decretos e mantendo o ritmo de trabalho,como informou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT)