Antes de Camilo, outros 4 ministros de Lula indicaram esposas para tribunais de contas

O caso mais recente é o da secretária da Proteção Social Onélia Santana, esposa do ex-governador e ministro Camilo Santana. Onélia foi indicada nesta terça-feira, 10, a conselheira no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE).

Mulheres de governadores e ministros têm conquistado cargos nos tribunais de contas dos estados (TCEs), em movimento intensificado nos últimos dois anos, após as eleições de 2022. As indicações precisam de aprovação nas respectivas sssembleias legislativas e garantem um cargo vitalício, com salário que pode superar R$ 35 mil, além de auxílios e indenizações.

O ex-governador do Ceará segue a trilha de quatro colegas ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), todos ex-governadores de estados do Norte e Nordeste e que também emplacaram esposas recentemente em tribunais de contas de seus estados.

Outros ministros de Lula:

Aline Peixoto, mulher do ex-governador da Bahia e ministro da Casa Civil Rui Costa

Aline Peixoto é enfermeira, com passagens pelo Executivo baiano como assessora especial da Secretaria de Saúde da Bahia, entre 2012 e 2014, e como presidente das Voluntárias Sociais da Bahia, organização de assistência social tradicionalmente presidida pelas primeiras-damas, entre 2015 a 2022.

Casada com o ministro da Casa Civil do governo Lula e ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT), ela foi eleita com 40 votos pela Assembleia Legislativa para ocupar a vaga de conselheira no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) do Estado da Bahia. Ela pode ficar no cargo até a aposentadoria compulsória, aos 75 anos, com salário de R$ 35 mil, mais benefícios que, juntos, superam R$ 41 mil.

Rejane Dias, mulher do ex-governador do Piauí e ministro do Desenvolvimento Social

Rejane Dias é administradora e já foi deputada federal (2015-2023) e estadual (2011-2015) pelo Piauí, tendo somado mais de 450 mil votos nas quatro eleições em que competiu, e ganhou, pelo Partido dos Trabalhadores. No Executivo estadual, foi secretária de Educação e Cultura do Piauí, com passagens por outras áreas como Integração da Pessoa com Deficiência e Assistência Social e Cidadania.