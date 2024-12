"Estão atrás de um simples cearense que sonhou tomar café com o presidente", diz foragido do 8/1

De acordo com informações do jornal El Tiempo, da Colômbia, Romário esteve no país até, pelo menos, a última terça-feira, 3 de dezembro. Em suas redes sociais, ele disse estar sendo perseguido porque realizou o sonho de ter tomado café com o então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL).

"Eu acho engraçado que no Brasil tem tanto marginal sendo procurado e eles não vão atrás. Só estão vindo atrás de um simples cearense que um dia sonhou tomar café com o presidente do Brasil. E se tornou realidade e hoje eles me perseguem. Só avisando pra vocês que nem nos prédios do 8 de janeiro eu entrei", disse Romário.

O cearense foi preso por dois meses, ainda em 2023, após os atos de vandalismo e golpismo na capital do país. Depois do período detido, Romário teve a liberação em decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e então fugiu para a Argentina.

Fuja de cearense bolsonarista

O militante bolsonarista de Fortaleza é acusado pelos crimes de “atos terroristas, inclusive preparatórios”, “associação criminosa”, “abolição violenta do Estado Democrático de Direito”, “golpe de Estado”, “ameaça”, “perseguição” e “incitação ao crime”.



No Brasil, ele quebrou a tornozeleira e fugiu para a Argentina em novembro deste ano com um grupo de militantes bolsonaristas. Eles seguiram pelo deserto do Atacama, no Chile, e chegaram a Santa Rosa, no Peru, no dia 19 de novembro.

Romário Garcia se apresenta nas redes sociais como “nordestino bolsonariano”. No Instagram, ele se declara o “primeiro gay nordestino a tomar café da manhã com o presidente do Brasil” (Jair Bolsonaro).