Bolsonarista cearense investigado pelo 8/1 fugiu da Argentina rumo aos EUA

Mais de 30 foragidos deixaram a Argentina, após o Supremo Tribunal Federal (STF) pedir a extradição dos brasileiros. Antes, eles haviam sido presos pelos crimes cometidos no 8/1, segundo fontes relataram à reportagem do Uol.

Em 2023, Romário ficou preso por cerca de dois meses, até ser solto a mando do ministro do STF Alexandre de Moraes.

No Brasil, ele quebrou a tornozeleira e fugiu para a Argentina em novembro deste ano com um grupo de militantes bolsonaristas. Eles seguiram pelo deserto do Atacama, no Chile, e chegaram a Santa Rosa, no Peru, no dia 19 de novembro.

Romário Garcia se apresenta nas redes sociais como “nordestino bolsonariano”. No Instagram, ele se declara o “primeiro gay nordestino a tomar café da manhã com o presidente do Brasil” (Jair Bolsonaro).