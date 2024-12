Defensor de delação, advogado deixa defesa de general preso por tentativa de golpe

Raul Livino, advogado que era responsável pela defesa do general Mário Fernandes, preso no último dia 19 de novembro por envolvimento com a tentativa de golpe após as eleições de 2022, decidiu deixar a defesa do militar. Ele já havia dito que a possibilidade de militar fazer uma colaboração premiada era uma das linhas de atuação que ele apoiava.

“A delação era uma das linhas e se apresentava justamente para esclarecer pontos do inquérito e não permanecer como o único responsável”, afirmou o advogado ao jornalista Caio Junqueira da CNN.