Lei marcial na Coreia do Sul: qual a semelhança com tentativa de golpe no Brasil?

Um dia após o susto que o mundo teve ao assistir o presidente Yoon Suk-yeol decretar de lei marcial no que parecia um golpe de estado na Coreia do Sul, a comparação com as recentes revelações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe no Brasil, após a derrota de Jair Bolsonaro em 2022, parecem inevitáveis. Nesta quarta-feira, 4, o programa O POVO News 1ª edição trouxe o assunto para pauta e conversou com dois especialistas fazendo paralelo com a situação brasileira.

Vladimir Feijó, doutor em direito internacional pela PUC Minas, um dos entrevistados, disse que não existe instrumento constitucional de lei marcial no Brasil, embora já se possa traçar semelhanças. “O Brasil não tem paralelo com esse modelo, de empregar constitucionalmente a gestão de muitos dos aspectos da administração pública para as forças armadas e sem controle do poder executivo e do povo por determinado período, porém tem paralelismo com o que a gente chama de estado de exceção”.