O POVO News: Vídeo da Marinha gera polêmica; Trump ameaça Brics com tarifa; crise na Síria

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 3. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa aborda a repercussão do vídeo publicitário da Marinha do Brasil, publicado nas redes sociais no último domingo, 1º, em que retrata "privilégios" da população civil em comparação à jornada de trabalho dos marinheiros.

A publicação é em alusão ao Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro. Conforme a publicação da corporação, com a chegada da data, eles realizam a homenagem aos "Marinheiros e Fuzileiros, que abdicam de suas famílias e dos momentos de lazer para proteger as riquezas do Brasil no mar".