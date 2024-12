Marinha faz vídeo polêmico para questionar privilégios e gera repercussão negativa

Marinha faz vídeo em comemoração ao Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro, e questiona "privilégios", em resposta ao Governo Lula. / Crédito: LOIC VENANCE/AFP

A Marinha do Brasil divulgou no último domingo, 1°, uma peça publicitária que compara o trabalho da Força Armada à vida dos civis. Com 1 minuto e 15 segundos, a produção audiovisual se encerra com a frase: “Privilégios? Vem pra Marinha”. O vídeo foi planejado para ser exibido em comemoração ao Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro.

A produção que questiona os "privilégios" está sendo veiculada após o plano de corte de gastos - que prevê alterações na carreira militar - ter sido anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

No vídeo, militares da Marinha aparecem em situações de trabalho extremo enquanto são intercaladas cenas de pessoas em momentos de lazer, se divertindo. No X (ex-Twitter), a Marinha do Brasil publicou o vídeo com a legenda: “Ao chegarmos em dezembro, homenageamos os Marinheiros e Fuzileiros, que abdicam de suas famílias e dos momentos de lazer para proteger as riquezas do Brasil no mar”. O propósito da propaganda é evidenciar “os sacrifícios” da carreira militar, que envolve privações e situações singulares comparados à vida dos civis em momentos de lazer.

Com isso, a Marinha indica que não se pode comparar o serviço dos marinheiros com o dos cidadãos comuns, retratados em situações de ócio. As medidas fiscais para as Forças Armadas integram, além de outros ajustes, a determinação de uma idade mínima para previdência dos militares (passagem para a reserva) e a limitação na transferência de pensões. A cúpula da Marinha havia divulgado um comunicado em que questionava a idade mínima para a reserva remunerada proposta pelo governo, conforme o jornal Estadão revelou.

O pacote prevê idade mínima de 55 anos. Atualmente, o critério é apenas pelo tempo de serviço, de 35 anos, mas a partir de 2032 todos os militares terão que adotar a idade mínima. “Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade, com a instituição de uma idade mínima para a reserva e a limitação de transferência de pensões, além de outros ajustes. São mudanças justas e necessárias”, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em pronunciamento de rádio e TV na última quarta-feira (27). Em reunião, no último sábado, 30, com o presidente Lula (PT), os militares explicaram o possível impacto da adoção da idade mínima para a carreira militar. Estavam presentes:

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro,

o comandante do Exército, general Tomás Paiva;

o comandante da Marinha, almirante Marcos Olsen;

e da Força Aérea Brasileira (FAB), brigadeiro Marcelo Damasceno. Até 2032, o critério de transição determina que os militares que forem se aposentar nos próximos anos passarão pelo cálculo de 9% de pedágio sobre esse período. Na prática, isso significa que se o projeto de lei for aprovado no próximo ano, e, por exemplo exemplo, se um militar tiver 32 anos de carreira, e faltar apenas 3 anos de serviço para ele ir para a reserva, ou seja, 36 meses, ele aplicará ao cálculo os 9% de pedágio a esse período. A soma acrescentaria cerca de 3 meses a mais de serviço, acima do que estava previsto por ele antes da aprovação da lei. Atualmente, a idade média de transferência dos militares varia em torno de 52,5 anos. Ao acrescentar mais 3 anos de contribuição, é necessário ajustar a lei de promoção dos militares. O projeto de lei que prevê essas alterações deve ser enviado pelo Governo ao Congresso nos próximos dias.