Morre ex-esposa de homem-bomba que atacou o STF e se explodiu

Imagem de Daiane Dias, ex-esposa de Tio França / Crédito: Reprodução: Redes Sociais

Daiane Dias, ex-mulher do homem-bomba Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tio França e que tentou atacar o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), morreu nesta terça-feira, 3. Daiane estava internada desde o dia 18 de novembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Tereza Ramos, na cidade de Rio do Sul, no Estado de Santa Catarina, após tentar incendiar a própria residência.

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina confirmou a morte, que ocorreu em decorrência de complicações de saúde relativas às queimaduras. A família foi informada e foi acionada a Polícia Científica de Santa Catarina, segundo a administração do Hospital Geral Tereza Ramos, onde ela estava internada.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A casa em que a mulher atou fogo era de propriedade do ex-marido, e foi incendiada por ela em uma tentativa de suicídio no mesmo dia que o ex-companheiro atentou contra o STF. Daiane, de 41 anos, teve 80% do corpo queimado no incêndio.

À época, a Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) afirmou que a mulher incendiou a casa quando estava sozinha e permaneceu dentro da residência, ao que tudo indica, com o objetivo de tirar a própria vida. O inquérito ainda não foi concluído pela Polícia Científica, mas se acredita que ela enfrentava transtornos mentais.

Por meio de nota, o delegado Bruno Reis, responsável pelas investigações sobre autoria e responsabilidades do incêndio, disse que Daiane "adquiriu produto inflamável no amanhecer em um estabelecimento comercial da cidade".