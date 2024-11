Explosões em Brasília: "Tiu França" alugou trailer cerca de três meses antes do ataque

O veículo com os explosivos estava ao lado do trailer, que fica estacionado em uma rua próxima ao anexo 4 da Câmara dos Deputados

O veículo com os explosivos estava ao lado do trailer, que fica estacionado em uma rua onde são vendidas refeições, próxima ao anexo 4 da Câmara dos Deputados .

O autor do ataque a bombas na Praça dos Três Poderes , em Brasília , havia alugado um trailer próximo ao local do atentado cerca de três meses antes da ação. Desde setembro, Francisco Wanderley Luiz, conhecido como "Tiu França", frequentava o espaço.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo comerciantes que trabalham no local, o homem não realizava vendas de nenhum produto e constantemente caminhava pelas redondezas. Apenas no dia do atentado, "Tiu França" expôs uma mesa com artesanatos, mas logo fechou o trailer.



Na manhã desta quinta-feira (14), o esquadrão antibomba estava analisando o espaço enquanto procuram por novos explosivos.