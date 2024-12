General é pressionado pela família a fechar delação atingindo Bolsonaro

General foi preso no dia 19 de novembro. As informações vêm a público após estratégia da defesa de Bolsonaro de indicar militares como os favorecidos pelo golpe

A informação é do jornalista Igor Gadelha, do Portal Metrópoles. Situação vem a público uma semana depois do advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, dizer em entrevista à GloboNews que Bolsonaro não seria beneficiado pelo golpe, colocando toda a culpa nos militares envolvidos.

Ainda segundo informações do jornalista, o general inicialmente resistiu à ideia, mas passou a reconsiderar a possibilidade, de acordo com fontes que acompanham de perto a investigação.

Pessoas próximas ao militar relataram que ele havia ficado incomodado com entrevistas da defesa de outros investigados, o que dá a entender que está fazendo referência à entrevista do advogado de Bolsonaro à Andréia Sadi, na GloboNews.



Entretanto, nada está decidido quanto à possibilidade de delação premiada. Fernandes foi preso no dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro, após desdobramentos da investigação que apura a tentativa de golpe de estado em 2022.



O militar estava na capital carioca para participar da formatura do filho, que é capitão do Exército, porém ele será transferido para Brasília, onde deve ficar na prisão do Comando Militar do Planalto.