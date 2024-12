O POVO News: Defesa de Bolsonaro atribui trama golpista a militares, que reagem: "Deslealdade"

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 2. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa aborda a reação dos militares envolvidos em trapa golpista após a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atrelar a culpa do plano de golpe a eles.

Na última sexta-feira, 29, o criminalista Paulo Cunha Bueno, que representa Bolsonaro, afirmou em entrevista à Globo News que o grande beneficiado com um provável golpe de Estado seria a junta militar e não o ex-presidente.