Deputados estaduais terão aumento escalonado e receberão R$ 34,7 mil até 2025

A alteração nos valores foi justificada a partir do reajuste salarial aprovado, no ano passado, para membros do Congresso Nacional

Resolução da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Alece) reajusta os salários dos deputados estaduais cearenses, a partir de 1º de janeiro deste ano. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), no final de dezembro do ano passado, e prevê reajuste escalonado no valor do subsídio, que chegaria a R$ 34,7 mil a partir de 2025.

Previsão do subsídio de deputados cearenses:

A partir de 1° de janeiro de 2023: R$ 29.469,99

A partir de 1° de abril de 2023: R$ 31.238,19

A partir de 1° de fevereiro de 2024: R$ 33.006,39

A partir de 1° de fevereiro de 2025: R$ 34.776,64

O valor anterior dos vencimentos dos parlamentares era de R$ 25,3 mil, como mostrou O POVO, em setembro. A medida atual é justificada pela alteração da remuneração de parlamentares no Congresso Nacional, aprovada em dezembro passado e já publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A medida gerou efeito cascata em Legislativos estaduais de todo o Brasil. Segundo o artigo 27 da Constituição Federal, os deputados estaduais devem receber o equivalente a 75% do salário dos deputados federais.

No último dia 20 de dezembro, deputados federais e senadores aprovaram o aumento dos salários do presidente da República, do vice-presidente, dos próprios parlamentares e de ministros de estado. O projeto foi promulgado pelo Congresso no último dia 26.

Com isso, os salários de parlamentares do Congresso, que recebiam R$ 33,7 mil, e da cúpula do Executivo, que tinha um salário similar, passarão por um aumento escalonado, chegando aos R$ 46,4 mil a partir de fevereiro de 2025.

Veja a publicação no DOE abaixo:

Publicação no Diário Oficial do Estado (Foto: Reprodução / DOE)



