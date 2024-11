Alece institui Estatuto da Pessoa com Síndrome de Down, criado por Evandro Leitão

Com autoria do deputado Evandro Leitão (PT), medida tem por objetivo efetivar os direitos e promover a inclusão social das pessoas com Síndrome de Down

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), aprovou na última quarta-feira, 27, a instituição do Estatuto da Pessoa com Síndrome de Down no âmbito do estado do Ceará, de autoria do deputado Evandro Leitão (PT), tendo por objetivo efetivar os direitos e promover a inclusão social das pessoas com Síndrome de Down (SD).

A síndrome é gerada pela cópia do cromossomo 21, onde a célula do indivíduo comum é composta por 46 cromossomos, divididos em 23 pares. Já a pessoa com Down, tem 47 cromossomos devido à cópia do cromossomo 21. De acordo com o Ministério da Saúde, ela é a alteração cromossômica mais comum na sociedade e causa deficiência intelectual na população.