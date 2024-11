Plano para matar Moraes foi abortado com os suspeitos já posicionados, diz PF

As investigações da Polícia Federal (PF) revelam que o plano para assassinar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes foi cancelada após o comando do Exército rejeitar a tentativa de golpe de Estado. O relatório final da PF aponta que seis homens estavam apostos monitorando Moraes em sessão do STF quando, por mensagens, decidiram cancelar a operação.

Um documento, identificado como "Punhal verde e amarelo", planejava o monitoramento para a executar o plano de assassinar o ministro no dia 15 de dezembro de 2022. Com detalhes, as investigações da PF revelam os passos dados por seis homens que estavam determinados a assassinar Moraes após uma sessão no Supremo.