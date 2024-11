Bolsonaro, indiciado, apresenta nova justificativa para sua derrota eleitoral

Para o ex-presidente agora indiciado, a campanha teria feito com que mais eleitores com propensão a votar na esquerda "desequilibrassem" o resultado eleitoral, do qual Lula saiu eleito com pouco mais de 2,1 milhões de votos de diferença.

"E essa garotada, em especial aquelas que foram tirar o título de última hora, que são as que têm menos informações, três quartos votam no PT, na esquerda. Ou seja, um pouco mais de quatro milhões de jovens tiraram o título de eleitor. Só aí, três milhões para o Lula, um milhão para mim. Eu estou sendo até... me beneficiando, porque acho que esse percentual é até maior para o lado de lá", disse Bolsonaro aos jornalistas.

O novo raciocínio marca uma virada nos argumentos usados pelo ex-presidente para justificar sua derrota, que até então era atrelada sem provas a fraude eleitoral - desmentida com evidências em diversas ocasiões pela Justiça Eleitoral. "Obviamente isso pesou na balança. Não estamos aqui falando de fraude eleitoral, de jeito nenhum", recuou Bolsonaro.