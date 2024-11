Lula e Anielle lamentam mortes em acidente na Serra da Barriga

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também lamentou o acidente. “Muito impactada com a notícia”, escreveu em seu perfil pelo X. “Quero prestar minha total solidariedade às vítimas e seus familiares. Estamos acompanhando a situação e confiando no trabalho das equipes de resgate com apoio das unidades de União dos Palmares e suporte do Governo do Estado de Alagoas”.

“Em um mês tão importante para todo país, da Consciência Negra, sobretudo para a região do Quilombo dos Palmares, essa tragédia nos entristece ainda mais profundamente”, completou. O evento Tendências & Soluções, que estava previsto para acontecer nesta segunda-feira (25) em Maceió, do qual Anielle participaria, foi cancelado em razão do acidente.

Outras repercussões

Em nota, o Centro de Cultura e Estudos Étnicos Anajô, entidade vinculada à Associação Cultural Agentes de Pastoral Negros do Brasil manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas do acidente.