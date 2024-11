Áudio de general preso em operação da PF aponta que Bolsonaro aceitou "assessoramento"

A Polícia Federal prendeu Mario Fernandes nesta terça, 19, por participar da elaboração do esquema para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Áudio do general Mário Fernandes, preso sob investigação de envolvimento em plano golpista e homicida, revela que Jair Bolsonaro (PL) aceitou "assessoramento". Em contato com o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, ele comemora o gesto do então presidente. Segundo a Polícia Federal, Mário esteve em 8 de dezembro com o então presidente Bolsonaro. Em um primeiro áudio revelado pela PF, o general se mostra preocupado com o futuro dos atos nos quarteis e pede que Cid converse com o então presidente.

"Cid, boa noite. Meu amigo, antes de mais nada me desculpa estar te incomodando tanto no dia de hoje. Mas, porra, a gente não pode perder oportunidade. São duas coisas. A primeira, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas, porra, aí na hora eu disse, pô presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. [...] A partir da semana que vem, eu cheguei a citar isso pra ele, das duas uma, ou os movimentos de manifestação na rua, ou eles vão esmaecer ou vão recrudescer. Recrudescer com radicalismos e a gente perde o controle, né? Pode acontecer de tudo. Mas podem esmaecer também" afirma.