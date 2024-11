Pedetista projeta que Fernando Santana contará com apoio da oposição: "Conversou com os deputados"

CLÁUDIO Pinho, deputado estadual Crédito: José Leomar/Alece

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT), parte da ala pedetista que atua na oposição ao governador Elmano de Freitas (PT), projetou que o deputado Fernando Santana (PT) contará com apoio da oposição na eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Até o momento, Santana é o único candidato posto para a vaga. Pinho defendeu o nome de Fernando em entrevista à Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 19. Questionado sobre o acúmulo de posições de poder sob o guarda-chuva petista, (Presidência da República, o Governo do Ceará, Prefeitura de Fortaleza a partir de 2025 e tenta a Presidência da Alece), Pinho reconheceu as críticas postas sobre hegemonia do PT, mas defendeu que no cenário Legislativo, a questão se aplica de maneira diferente.

"Na Assembleia é diferente. A Mesa Diretora tem o presidente, mas ninguém vota só no presidente. Vota na chapa, que tem deputados de diversos partidos, inclusive da oposição. Eu, que sou da oposição, posso fazer parte da chapa se colocar meu nome e outros deputados também. Ainda será feita a composição da chapa que irá concorrer", disse.